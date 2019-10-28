طلاب الرياض يسهمون في زراعة 50 ألف شتلة في متنزه ثادق الوطني

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

شارك المدير العام للتعليم في منطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، 800 طالب من الفرق الكشفية والتطوعية في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة في زراعة 50 ألف شتلة في متنزه ثادق الوطني، ضمن بداية انطلاق حملات التشجير في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من أكتوبر الجاري حتى أبريل 2020، وذلك برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة، وعدد من المسؤولين.

وعبر المدير العام عن فخره وسعادته بطلاب تعليم منطقة الرياض المشاركين في حملات وزارة البيئة، وقال: “فخور بأبنائي المشاركين في زراعة 50 ألف شتلة في متنزه ثادق الوطني، وأعتز كثيرا بمشاركتهم في هذا العمل الوطني والإسهام في حماية البيئة والمحافظة عليها، ومكافحة التصحر، والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، وتحسين جودة الحياة”.

وأضاف: “أقدم شكري لكل من شارك وأسهم في نجاح الحملة من أبنائي الطلاب ومشرفيهم والشركات المتعاونة مع الإدارة، كشركة تطوير النقل التعليمي، وشركة سيتكو للنقل، وشركة المخابز السعودية، وشركة القيمة العالية”.

وأكد الوهيبي أن الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض ملتزمة بمسؤولياتها المجتمعية، ولن تألو جهدًا في مشاركة المجتمع في أنشطته وبرامجه وفعالياته التي تنظمها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.

يذكر أن أنواع الأشجار المحلية التي استزرعت في متنزه ثادق الوطني، شملت الطلح النجدي، والسمر، والغاف، والسلم.