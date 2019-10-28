الدكتور الماجد مديرا عاما للإدارة العامة للعلاقات الجامعية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

بدر الحارثي(صدى):

تلقى الدكتور فيصل بن سعد الماجد التبريكات والتهاني من الأصدقاء والزملاء بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات الجامعية والشؤون الإعلامية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

ويعد الدكتور الماجد من الخبرات الشابة التى مارست العمل الإعلامي وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات منذ عدة سنوات .

وترفع صحيفة ” صدى ” أسمى آيات التهاني والتبريكات للدكتور فيصل بن سعد الماجد على هذه الثقة و تتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.