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بالفيديو.. مريم حسين تثير سخرية الجمهور بتصوير نفسها وهي تصلي

بالفيديو.. مريم حسين تثير سخرية الجمهور بتصوير نفسها وهي تصلي
مليكة فؤاد(صدى):

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين السخرية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو لها وهي تصلي .

وكانت نشرت مريم حسين مقطع فيديو أثناء تصوير نفسها وهي تُصلي ما أثار سخط المتابعين الذين عبروا عن عدم إعجابهم بالفيديو ، واعتبروا أنها تقوم بذلك ليقال عنها أنها تٌصلي وهذا من الرياء في الدين .

فيما تساءل بعض المتابعين ” كيف صورت الفنانة نفسها وهي تصلي ؟ ” ، وأشاروا إلى أن ذلك يؤدي لقطع الصلاة وأمر لايقبل النشر حيث أن علاقة الصلاة بين العبد وربه ، وليس مباهاة أمام البشر .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9167 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يتقبل منك ومنا صالح الاعمال
الله يثبتنا وياك على دينه-

[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 1 ساعة

مره وحده بس يامريم حسين.

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