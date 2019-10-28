بالفيديو.. مريم حسين تثير سخرية الجمهور بتصوير نفسها وهي تصلي
أثارت الفنانة المغربية مريم حسين السخرية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو لها وهي تصلي .
وكانت نشرت مريم حسين مقطع فيديو أثناء تصوير نفسها وهي تُصلي ما أثار سخط المتابعين الذين عبروا عن عدم إعجابهم بالفيديو ، واعتبروا أنها تقوم بذلك ليقال عنها أنها تٌصلي وهذا من الرياء في الدين .
فيما تساءل بعض المتابعين ” كيف صورت الفنانة نفسها وهي تصلي ؟ ” ، وأشاروا إلى أن ذلك يؤدي لقطع الصلاة وأمر لايقبل النشر حيث أن علاقة الصلاة بين العبد وربه ، وليس مباهاة أمام البشر .
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9167 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يتقبل منك ومنا صالح الاعمال
الله يثبتنا وياك على دينه-
.[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 1 ساعة
مره وحده بس يامريم حسين.