«فولكس فاجن» تكشف عن سيارة Golf الإقتصادية الجديدة
كشفت شركة فولكس فاجن عن سيارة الجيل الثامن من أيقونتها المميزة” Golf” المعروفة بالتقنيات الذكية والسعر الإقتصادي .
وتمتاز السيارة الجديدة بتصميم أكثر أناقة مع محموعة من أجهزة القياس الرقمية والأسطح اللمسية ، وجميع تقنيات الإتصالات الحديثة ، أضافت عليها مزيد من الرفاهية .
كما تمتاز بأنظمة مساعدة ذكية تؤهل السيارة للسير على الطرق السريعة بشكل شبه آلي تى 220 كم / الساعة .
و يضم نظام دفع السيارة خمسة محركات تبلغ قوتها 66 كيلووات/90 حصان و220 كيلووات/300 حصان. وتمتاز هذه المحركات بأنها أكثر اقتصادية .
ولا يقتصر الأمر على تلك التحديثات فقط ، إذ تسعى فولكس فاجن لإنتاج السيارة الجديدة بنسخة غاز طبيعي في ديسمبر المقبل بسعر يبدأ من 20 ألف يزرو .
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