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«فولكس فاجن» تكشف عن سيارة Golf الإقتصادية الجديدة

«فولكس فاجن» تكشف عن سيارة Golf الإقتصادية الجديدة
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة فولكس فاجن عن سيارة الجيل الثامن من أيقونتها المميزة” Golf” المعروفة بالتقنيات الذكية والسعر الإقتصادي .

وتمتاز السيارة الجديدة بتصميم أكثر أناقة مع محموعة من أجهزة القياس الرقمية والأسطح اللمسية ، وجميع تقنيات الإتصالات الحديثة ، أضافت عليها مزيد من الرفاهية .

كما تمتاز بأنظمة مساعدة ذكية تؤهل السيارة للسير على الطرق السريعة بشكل شبه آلي تى 220 كم / الساعة .

و يضم نظام دفع السيارة خمسة محركات تبلغ قوتها 66 كيلووات/90 حصان و220 كيلووات/300 حصان. وتمتاز هذه المحركات بأنها أكثر اقتصادية .

ولا يقتصر الأمر على تلك التحديثات فقط ، إذ تسعى فولكس فاجن لإنتاج السيارة الجديدة بنسخة غاز طبيعي في ديسمبر المقبل بسعر يبدأ من 20 ألف يزرو .


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