دراسة: المشروبات الغازية أكبر خطر وراء تآكل الأسنان وفقدنها

لندن(صدى):

حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر المشروبات الغازية على الأسنان ، مؤكدة أنها سبب رئيسي وراء تآكلها وفقدانها .

وأكدت الدراسة البريطانية أن ضعف الأسنان واهترائها مشكلة شائعة بعد حالات التسوس وأمراض اللثة ، بسبب زيادة تناول المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة الحمضية المحلاة .

وقالت الدراسة أن المشروبات الغازية تؤدي إلى أمراض السمنة وتآكل مينا الأسنان بنسبة أثرت على أسنان 30 % من سكان أوروبا ، موجهة سالة بضرورة البعد عنها ، إذ قد يتطور الأمر لتغير حاد في شكل الأسنان وحساسيتها .