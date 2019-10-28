«شؤون الحرمين» تقدم برامج تحفيزية لـ رواد الصف الأول بالمسجد الحرام

عادل الحربي(صدى):

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏برنامجًا جديدًا؛ لاختيار 40 شخصًا من رواد الصف الأول بالمسجد ‏الحرام؛ لتقديم عدد من البرامج التحفيزية لهم.

ويتضمن البرنامج 3 حوافز تشمل ” وجبات إفطار صائم، وزيارات ‏لمرافق الرئاسة الداخلية والخارجية ” .

كما يشمل البرنامج أيضًا عقد الاجتماعات ‏واللقاءات مع نخبة من رواد الصف الأول، وتقديم الدروس ‏المناسبة لهم عن فضل وآداب الصف الأول.‏

وتأتي هذه البرامج ‏في إطار التحفيز والعناية بالمصلين، خاصة رواد الصف الأول.‎