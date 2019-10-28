«شؤون الحرمين» تقدم برامج تحفيزية لـ رواد الصف الأول بالمسجد الحرام
وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامجًا جديدًا؛ لاختيار 40 شخصًا من رواد الصف الأول بالمسجد الحرام؛ لتقديم عدد من البرامج التحفيزية لهم.
ويتضمن البرنامج 3 حوافز تشمل ” وجبات إفطار صائم، وزيارات لمرافق الرئاسة الداخلية والخارجية ” .
كما يشمل البرنامج أيضًا عقد الاجتماعات واللقاءات مع نخبة من رواد الصف الأول، وتقديم الدروس المناسبة لهم عن فضل وآداب الصف الأول.
وتأتي هذه البرامج في إطار التحفيز والعناية بالمصلين، خاصة رواد الصف الأول.
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9167 ] نشر منذ 29 دقيقة
يكفيهم انهم في الحرم وفي الصف الاول والتحفيز الباقي مايهم يجي ولا يروح-