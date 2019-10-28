مشروبات تهدد الحامل بفقدان الجنين

واشنطن(صدى):

أطلق العلماء في دراسة حديثة بالمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، تحذيرات إلى النساء الحوامل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين حتى ولو بكميات قليلة، وعلى رأسها القهوة.

وأوضحت الدراسة، أن حتى المستويات المنخفضة من الكافيين تشكل خطرا قبل وأثناء الحمل، حيث قد يزيد من خطر فقدان الحمل، خاصة في الأسابيع الثمانية الأولى من فترة الحمل.

وأشارت إلى أن تناول مشروب أو أكثر من الكافيين في اليوم، بما في ذلك القهوة والشاي أو المشروبات الغازية، قبل الحمل يرتبط بخطر فقدان الأجنة؛ بينما تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بألا تتناول النساء الحوامل أكثر من 200 ميلليجرام من الكافيين يوميًا.