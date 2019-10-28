حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجيء

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن تلقيها عرض زواج مفاجئ من مقلد المشاهير شهاب، الذي انهال عليها بوصلة غزل انتهت بعرضه الزواج عليها.

وظهر «شهاب» في مقطع فيديو برفقة حليمة بولند، ليفاجأها بوصلة غزل انتهت بعرضه الزواج عليها من خلال مظروف كتب فيه «إلى ملكة جمال الإعلاميات العرب حلم حياتي أتزوجك بس ما عندي مهر 40 مليون شو سوي؟».

ومن هول المفاجأة، لم تستطع حليمة بولند تمالك نفسها من الضحك خلال الفيديو، لترد عليه بقولها «أنا أقولك شو تسوي.. احلم على قدك يا بابا».

وانتشرت خلال الفترة الماضية، العديد من الأنباء حول زواج الإعلامية الكويتية بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترتدي فستان زفاف، لكنها نفت كل الأخبار الرائجة بشأن زواجها.