استقالة برلمانية أمريكية من الكونجرس بعد فضيحة جنسية
تسببت فضيحة جنسية في الإطاحة بنائبة الكونجرس الديمقراطية كايتي هيل ، بعد إعلان لجنة الأخلاق بمجلس النواب الأمريكي التحقيق معها في واقعة إقامة علاقة جنسية مع أحد أفراد طاقمها البرلماني .
واضطرت النائبة الأريكية لإعلان استقالتها اليوم بعد بضعة أيام من التحقيق قائلة : بقلب حزين أعلن اليوم استقالتي من الكونجرس ” .
وأضافت : هذا أصعب شيء اضطررت لفعله، لكني أعتقد أنه أفضل شيء لدائرتي ومنطقتي وبلادنا .
وكانت تقارير قد أكد أكدت أن البرلمانية الأمريكية أعترفت بإقامة علاقة مع موظف من حملتها الإنتخابية وليس فرد من طاقمها البرلماني .
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي : هيل أقرت بإرتكاب أخطاء واستمرارها غير ممكن ، مشيرة إلى سعي الكونجرس لمناخ من الكرامة داخله وفي أماكن العمل .
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