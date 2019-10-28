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استقالة برلمانية أمريكية من الكونجرس بعد فضيحة جنسية

استقالة برلمانية أمريكية من الكونجرس بعد فضيحة جنسية
واشنطن(صدى):

تسببت فضيحة جنسية في الإطاحة بنائبة الكونجرس الديمقراطية كايتي هيل ، بعد إعلان لجنة الأخلاق بمجلس النواب الأمريكي التحقيق معها في واقعة إقامة علاقة جنسية مع أحد أفراد طاقمها البرلماني .

واضطرت النائبة الأريكية لإعلان استقالتها اليوم بعد بضعة أيام من التحقيق قائلة : بقلب حزين أعلن اليوم استقالتي من الكونجرس ” .

وأضافت : هذا أصعب شيء اضطررت لفعله، لكني أعتقد أنه أفضل شيء لدائرتي ومنطقتي وبلادنا .

وكانت تقارير قد أكد أكدت أن البرلمانية الأمريكية أعترفت بإقامة علاقة مع موظف من حملتها الإنتخابية وليس فرد من طاقمها البرلماني .

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي : هيل أقرت بإرتكاب أخطاء واستمرارها غير ممكن ، مشيرة إلى سعي الكونجرس لمناخ من الكرامة داخله وفي أماكن العمل .


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