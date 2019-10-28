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سر اقتراح إلقاء جثمان «البغدادي» في البحر

سر اقتراح إلقاء جثمان «البغدادي» في البحر
واشنطن(صدى):

توقع مسؤولون أمريكيون التخلص من أشلاء ” البغدادي ” زعيم تنظيم داعش الإرهابي بإلقائها في البحر على غرار إلقاء جثمان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لابن في البحر عام 2011 .

وصرح مستشار الأن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أنه سيتم ” التخلص بشكل ملائم ” من أشلاء البغدادي متوقعاً الطريقة المذكورة .

وتشير تصريحات سابقة للأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات السعودية الأسبق ، أن الولايات المتحدة رفضت دفن بن لادن وألقت بجثمانه في البحر لئلا يُتخد مدفنه مزار أو مشهد أومكان يجلب الناس .

وعليه يُتوقع أن تتبع الولايات المتحدة نفس الأسلوب انتقاماً من الزعيم المتشدد بعد التشاور .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 85675 ] نشر منذ 51 دقيقة

هذا ماتوقعته وكتبته هنا من قبل ..

,, راح يرمونه في البحر المتوسط ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 37 دقيقة

البغدادي صنيعة امريكا وجا الوقت للتخلص منه بإلقائه بالبحر يموت ويموت سره معه.

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