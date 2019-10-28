سر اقتراح إلقاء جثمان «البغدادي» في البحر

واشنطن(صدى):

توقع مسؤولون أمريكيون التخلص من أشلاء ” البغدادي ” زعيم تنظيم داعش الإرهابي بإلقائها في البحر على غرار إلقاء جثمان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لابن في البحر عام 2011 .

وصرح مستشار الأن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أنه سيتم ” التخلص بشكل ملائم ” من أشلاء البغدادي متوقعاً الطريقة المذكورة .

وتشير تصريحات سابقة للأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات السعودية الأسبق ، أن الولايات المتحدة رفضت دفن بن لادن وألقت بجثمانه في البحر لئلا يُتخد مدفنه مزار أو مشهد أومكان يجلب الناس .

وعليه يُتوقع أن تتبع الولايات المتحدة نفس الأسلوب انتقاماً من الزعيم المتشدد بعد التشاور .