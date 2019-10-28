طرق بسيطة تساعدك في تنظيف فرش المكياج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تهمل بعض السيدات تنظيف فرش المكياج، دون الوعي بخطورة هذا الأمر وأضراره على البشرة؛ فأغلب البكتريا تنتقل من خلالها وبكل سهولة، لذا سنستعرض في هذا الطريق طريقة بسيطة تساعدك على تنظيف فرش المكياج.

غسول الاطفال

من الممكن الاعتماد على الـ “لوشن” الخاص بالأطفال في تنظيف فرش المكياج لأنه خالٍ من أي مواد كيميائية أو مضرة وفى نفس الوقت سيعمل على تنظيف الفرش بشكل جيد للغاية وويساعدها على الاحتفاظ برائحة جيدة بعد أن تجف.

الكحول

الكحول يعد مطهر طبيعى، كما أن استخدامه في تنظيف الفرش يساعد على تجفيفها بشكل أسرع، ومن الممكن أن تضيفى للكحول أي زيت من الزيوت الطبيعية المفضلة لديك مثل زيت جوز الهند أو الوز حسب رغبتك، وستجديه منظف طبيعى.

– الزيوت الطبيعية

افركى كمية صغيرة من زيت الزيتون أو اللوز الدافىء في الفرشاة؛ للمساعدة في إذابة أي زيت يتمسك بالشعيرات.

– غسول الأطفال

من الممكن الاعتماد على الـ ” لوشن ” الخاص بالأطفال في تنظيف فرش المكياج؛ لأنه خالٍ من أي مواد كيميائية أو مضرة وفى نفس الوقت سيعمل على تنظيف الفرش بشكل جيد للغاية وويساعدها على الاحتفاظ برائحة جيدة بعد أن تجف.

– الكحول

يعتبر ” الكحول ” مطهر طبيعى كما أن استخدامه في تنظيف الفرش يساعد على تجفيفها بشكل أسرع، ومن الممكن أن تضيفى للكحول أي زيت من الزيوت الطبيعية المفضلة لديك مثل زيت جوز الهند أو الوز حسب رغبتك، وستجديه منظف طبيعى.