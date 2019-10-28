تعرف على قرارات اللجنة الوطنية للحج والعمرة
توصل اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة مع وزير الحج والعمرة، لعدد من القرارات الهامة، سنستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.
• التأشيرة السياحية
يتم منح التأشيرات لعدد ٤٩ دولة مع إتاحة الفرص التنافسية في الخدمات، من خلال المنصة الإلكترونية وغيرها.
ويتم احتسابها كالآتي: ” ٣٠٠ ريال رسوم التأشيرة + ١١٠ ريالات رسوم التأمين الطبي + قيمة الخدمات الأرضية تحدّد قيمتها من شركة العمرة ” .
• النقل المشترك
السماح للنقل المشترك لخمس شركات كحد أقصى، ودراسة مشروع النقل الترددي.
• خدمة B2C
يتم تقديم الخدمات في حال رغبت شركات ومؤسسات العمرة السعودية تقديمها، من خلال تقديم طلب إلى مقام وزارة الحج والعمرة يتضمن الدول المراد العمل بها.
• التحويلات المالية الداخلية
تمّت الموافقة على استثناء بعض الدول من عمليات التحويل المالية الخارجية وإتمامها داخليًا، وهي ” الجزائر – المغرب – تونس – السودان – فلسطين – اليمن ” ، لمدة شهرين.
• عمل البرامج
تقوم شركات ومؤسسات العمرة السعودية بتقديم برامج فعلية على المنصات الإلكترونية المعتمدة من مقام وزارة الحج والعمرة، على أن تشمل ” النقل – السكن ” وتخصم قيمة البرامج من حساب الوكيل الخارجي.
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