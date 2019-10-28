تعرف على قرارات اللجنة الوطنية للحج والعمرة

نايف السالم(صدى):

توصل اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة مع وزير الحج والعمرة، لعدد من القرارات الهامة، سنستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

• التأشيرة السياحية

يتم منح التأشيرات لعدد ٤٩ دولة مع إتاحة الفرص التنافسية في الخدمات، من خلال المنصة الإلكترونية وغيرها.

ويتم احتسابها كالآتي: ” ٣٠٠ ريال رسوم التأشيرة + ١١٠ ريالات رسوم التأمين الطبي + قيمة الخدمات الأرضية تحدّد قيمتها من شركة العمرة ” .

• النقل المشترك

السماح للنقل المشترك لخمس شركات كحد أقصى، ودراسة مشروع النقل الترددي.

• خدمة B2C

يتم تقديم الخدمات في حال رغبت شركات ومؤسسات العمرة السعودية تقديمها، من خلال تقديم طلب إلى مقام وزارة الحج والعمرة يتضمن الدول المراد العمل بها.

• التحويلات المالية الداخلية

تمّت الموافقة على استثناء بعض الدول من عمليات التحويل المالية الخارجية وإتمامها داخليًا، وهي ” الجزائر – المغرب – تونس – السودان – فلسطين – اليمن ” ، لمدة شهرين.

• عمل البرامج

تقوم شركات ومؤسسات العمرة السعودية بتقديم برامج فعلية على المنصات الإلكترونية المعتمدة من مقام وزارة الحج والعمرة، على أن تشمل ” النقل – السكن ” وتخصم قيمة البرامج من حساب الوكيل الخارجي.