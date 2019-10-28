موقف غريب يكشف أمانة مواطن أعفته البطاقة البنكية من ثمن البنزين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ضرب مواطن مثلاً يحتذى به في الأمانة بعدما أعاد ثمن البنزين لعامل محطة وقود بالطائف كان قد رده له بالخطأ بسبب عملية عكسية لبطاقة المواطن البنكية .

وفي التفاصيل ، فقد كان المواطن بمحطة وقود بالطائف وكان يفترض أن يدفع 122 ريال ، إلا أن العامل سحب مبلغ زائد بقيمة 1222 ريال ثم رده للمواطن وتسببت ربكة الموقف في عملية عكسية أعادت ثمن البنزين للمواطن دون أن يدري العامل .

ورغم تخطي المواطن لمسافة بعيدة إلا أنه حرص على العودة وإعادة المبلغ الزائد للعامل الذي قدم له شكره ، مشيراً إلى أن المبلغ كان سيخصم من راتبه .