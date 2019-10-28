موقف غريب يكشف أمانة مواطن أعفته البطاقة البنكية من ثمن البنزين
ضرب مواطن مثلاً يحتذى به في الأمانة بعدما أعاد ثمن البنزين لعامل محطة وقود بالطائف كان قد رده له بالخطأ بسبب عملية عكسية لبطاقة المواطن البنكية .
وفي التفاصيل ، فقد كان المواطن بمحطة وقود بالطائف وكان يفترض أن يدفع 122 ريال ، إلا أن العامل سحب مبلغ زائد بقيمة 1222 ريال ثم رده للمواطن وتسببت ربكة الموقف في عملية عكسية أعادت ثمن البنزين للمواطن دون أن يدري العامل .
ورغم تخطي المواطن لمسافة بعيدة إلا أنه حرص على العودة وإعادة المبلغ الزائد للعامل الذي قدم له شكره ، مشيراً إلى أن المبلغ كان سيخصم من راتبه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85675 ] نشر منذ 1 ساعة
سياق الخبر ملخبط ..