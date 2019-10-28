وفاة رئيس كتابة عدل ‎الليث أثناء توجهه لعمله

نايف السالم(صدى):

توفي رئيس كتابة عدل محافظة الليث، سعود العتيبي، صباح اليوم الاثنين؛ عقب حادث مروري وقع على طريق “جدة- الليث “؛ حيث كان في طريقه إلى عمله.

وتعود أسباب الحادث إلى أن ” سيارة من نوع دينا ” اعترضت الفقيد، بالتحديد قُرب منطقة الغالة، حيث كان ينوي سائقها الدخول عبر الطريق السريع إلى الغالة؛ مما نتج عنه اصطدام بين المركبتين، ووفاة رئيس كتابة العدل.

وعملت الجهات المختصة على مباشرة الحادث، فور تلقيها البلاغ؛ بينما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن.