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اتفاق المملكة واليابان على تجديد صفقة تخزين النفط بجزيرة «أوكيناوا»

اتفاق المملكة واليابان على تجديد صفقة تخزين النفط بجزيرة «أوكيناوا»
علي القحطاني(صدى):

اتفقت كلآ من المملكة العربية السعودية واليابان على تجديد صفقة مخطط المشروع المشترك؛ لتخزين النفط الخام في جزيرة ” أوكيناوا ” اليابانية والتي تنتهي صلاحيته في أكتوبر.

وتُتيح هذه الخطوة لكبير موردي النفط لليابان بالشرق الأوسط ” المملكة ” الوصول السريع والسهل إلى عملائها الرئيسين في شرق آسيا، مع توفير أمن الطاقة لطوكيو وسط تصاعد المشكلات الجيوسياسية.

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان إيسشو سوغاوارا: ” من المهم تجديد المشروع المشترك لتخزين النفط الخام وستواصل بلادنا دعم إمدادات النفط السعودية المستقرة من خلال هذا المشروع من الآن فصاعدًا ” .

فيما كشفت مصادر بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن اليابان والمملكة ستسرعان محادثاتهما لتجديد خطة المشروع التي ستستمر في توليد الفائدة لكلا البلدين.

ووفقًا للاتفاقية الحالية تستأجر ” أرامكو ” السعودية ما سعته 8,180 ملايين برميل من الطاقة النفطية الخام في أوكيناوا؛ لأغراض تجارية مقابل إعطاء اليابان الأولوية للإمداد في حالة الطوارئ.


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