استبدال جميع عدادات الكهرباء بأخرى ذكية خلال أشهر والبدء ببعض الأحياء السكنية
تعتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية البدء في تنفيذ مشروع العدادات الذكية خلال الشهرين المقبلين .
ومن المقرر استبدال جميع العدادات الإلكتروميكانيكية الحالية البالغة 10 ملايين عداد لأخرى ذكية ، على ثلاث مراحل حتى 2020 ، وسيكون البدء بالأحياء السكنية التي يتواجد بها أصحاب الدخل الأقل بجميع مدن المملكة .
وأكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه سيتم تركيب 3.5 مليون عداد ذكي في الربع الأول من العام المقبل 2020 ، وتركيب 1. 5 مليون عداد ذكي مع نهاية الربع الثالث لنفس العام ، بينما تتولى شركة الكهرباء تركيب باقي العدادات بنهاية الربع الأول من 2021 م .
كما أكد فهد السديري الرئيس التنفيذي للشركة الكهرباء دعوة من 8 إلى 10 شركات منها شركة اتصالات للإستثمار في مشروع العدادات الذكية ، وفقاً لصحيفة محلية .
وكانت وزارة الطاقة قد وقعت أمس اتفاقية مع هيئات تنظيم الكهرباء ، والمشتريات الحكومية ، والمقاييس والجودة ، وشركة الكهرباء لتعزيز دور المحتوى المحلي لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية ، لإرتقاء بخدمات الكهرباء وتحسين كفاءة الإنفاق في نقلة نوعية للمشتركين .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29988 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يستر
بكره بيحاسبون على قيمة العداد
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 13 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد