استبدال جميع عدادات الكهرباء بأخرى ذكية خلال أشهر والبدء ببعض الأحياء السكنية

نايف السالم(صدى):

تعتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية البدء في تنفيذ مشروع العدادات الذكية خلال الشهرين المقبلين .

ومن المقرر استبدال جميع العدادات الإلكتروميكانيكية الحالية البالغة 10 ملايين عداد لأخرى ذكية ، على ثلاث مراحل حتى 2020 ، وسيكون البدء بالأحياء السكنية التي يتواجد بها أصحاب الدخل الأقل بجميع مدن المملكة .

وأكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه سيتم تركيب 3.5 مليون عداد ذكي في الربع الأول من العام المقبل 2020 ، وتركيب 1. 5 مليون عداد ذكي مع نهاية الربع الثالث لنفس العام ، بينما تتولى شركة الكهرباء تركيب باقي العدادات بنهاية الربع الأول من 2021 م .

كما أكد فهد السديري الرئيس التنفيذي للشركة الكهرباء دعوة من 8 إلى 10 شركات منها شركة اتصالات للإستثمار في مشروع العدادات الذكية ، وفقاً لصحيفة محلية .

وكانت وزارة الطاقة قد وقعت أمس اتفاقية مع هيئات تنظيم الكهرباء ، والمشتريات الحكومية ، والمقاييس والجودة ، وشركة الكهرباء لتعزيز دور المحتوى المحلي لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية ، لإرتقاء بخدمات الكهرباء وتحسين كفاءة الإنفاق في نقلة نوعية للمشتركين .