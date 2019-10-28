بالصور.. تويوتا الجديدة تبهر الجميع بالذكاء الاصطناعي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة تويوتا في مفهوم سياراتها LQ الجديدة، عن وجود مخلوق يدعى ” يووي ” وهو مزيج من الذكاء الاصطناعي والقائد الآلي Autopilot، الذي يتمكن من اتخاذ معظم القرارات على الطريق.

وأوضحت الشركة، أنه تتدرج تلقائية القيادة إلى أربع مستويات، كما سوف يتمكن ” يووي ” من التأثير على مزاج سائق السيارة، وسيقوم بذلك بمبادرة منه، وليس استنادا لطلب من السائق؛ حيث قد يختار الموسيقى التي يستمع إليها السائق.

ويعرض ” يووي ” نظام الواقع الافتراضي الإضافي للسائق، بما في ذلك التحذيرات على الطريق، ويوفر للركاب معلومات وأفكارا تدخل حيز اهتماماتهم، وسيفعل كل ذلك بشكل شخصي مخاطبا كل راكب على حدة؛ فضلًا عن إمكانية بعث رسائل إلى العالم المحيط.