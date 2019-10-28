سبب دوران طائرة فضائية عسكرية حول الأرض لمدة عامين

واشنطن(صدى):

كشف سلاح الجو الأمريكي، أمس الأحد، عن هبوط الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاجون “إكس- 37 بي “، هبطت في فلوريدا بعدما سجلت أطول رحلة مدارية استمرت أكثر من عامين.

وأنهت الطائرة بذلك أحدث بعثة اختبار لمجموعة من التقنيات العسكرية؛ حيث إن “إكس- 37 بي”، التي صنعتها بوينج وهي بدون طيار، وصلت إلى مركز كنيدي الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء ” ناسا ” الأمريكية الساعة 3:51 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعدما قضت 780 يومًا في الدوران حول الأرض، في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية، والتي أرسلت إلى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس.

وبدأت مَهمة أدارها مكتب القدرات السريعة التابع لسلاح الجو الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا للقيام بتجارب تكنولوجية سرية مختلفة في البيئة الفضائية لفترة طويلة.