إمارة عسير توجه مشائخ القبائل بعدم قبول «الوجه والجيرة»

أبها(صدى):

أصدرت إمارة منطقة عسير توجيه لـ مشائخ القبائل بعدم قبول مايسمى بـ ” الوجه والجيرة ” غير المقبولة، لمنع انتشار هذه الظاهرة التي تمس أمن الدولة.

ويرجع السبب في ذلك، أن هذه القضايا تنحصر في تطبيق ما صدر من توجيهات سامية وتعليمات وزارية واضحة لا تقبل الإجتهاد.

كما يجب معرفة حيثيات هذه القضايا وملابساتها عبر القنوات الرسمية المختصة بذلك .