إمارة عسير توجه مشائخ القبائل بعدم قبول «الوجه والجيرة»
أصدرت إمارة منطقة عسير توجيه لـ مشائخ القبائل بعدم قبول مايسمى بـ ” الوجه والجيرة ” غير المقبولة، لمنع انتشار هذه الظاهرة التي تمس أمن الدولة.
ويرجع السبب في ذلك، أن هذه القضايا تنحصر في تطبيق ما صدر من توجيهات سامية وتعليمات وزارية واضحة لا تقبل الإجتهاد.
كما يجب معرفة حيثيات هذه القضايا وملابساتها عبر القنوات الرسمية المختصة بذلك .
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9161 ] نشر منذ 46 دقيقة
الوجه والجيره التي تمس امن الدوله لامزايده عليها من المفترض شيخ القبيله عون مع الحكومه وهو مسوؤل حكومي يكون ضد ذلك-
الوجه والجيره في الصلح والاصلاح وكل ماهو مباح وجه بها لاسلام -والصلح خير-
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29988 ] نشر منذ 19 دقيقة
المشايخ لا يقبلون باي حمايه لاي شخص يقوم بشي يمس امن الدوله