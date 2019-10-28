بالفيديو.. سقوط أبراج كهرباء بحفر الباطن و«الحصيني» يحذر من تكرار آثار «تورنيدو» الخفجي
كشف مقطع فيديو بعض آثار عاصفة حفر الباطن البردية العنيفة التي شهدتها المحافظة أمس الأحد وتسببت في حالات وفاة وإحتجاز أشخاص وتضرر مركبات .
وأظهر الفيديو أكثر من برج كهرباء وقد سقط على الأرض نتيجة لشدة العاصفة وسوء الأحوال الجوية .
من جانبه حذرالباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية من آثار العاصفة التي حملت حبات برد وسببت سيول ورياح شديدة ، مطالباً بإجراء مسح عام للمحافظة والمراكز التابعة وخاصةً الأماكن البعيدة عن المدن .
وأضاف قائلاً : في عام ١٩٨٢ميلادي اكتسح إعصار من نوع تورنيدو محافظة الخفجي وخلف الكثير من الدمار والأضرار في الممتلكات والأرواح وبقيت ذكرى هذا اليوم عالقة بأذهان من عاصره .
وكان محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد قد تفقد المحافظة أمس ووقف على الآثار الناجمة عنها ، مؤكداً على أهمية تعاون كافة الجهات ورفع مستوى الإستعداد لإنجاح خطة الطوارئ .
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