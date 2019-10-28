بالفيديو.. سقوط أبراج كهرباء بحفر الباطن و«الحصيني» يحذر من تكرار آثار «تورنيدو» الخفجي

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو بعض آثار عاصفة حفر الباطن البردية العنيفة التي شهدتها المحافظة أمس الأحد وتسببت في حالات وفاة وإحتجاز أشخاص وتضرر مركبات .

وأظهر الفيديو أكثر من برج كهرباء وقد سقط على الأرض نتيجة لشدة العاصفة وسوء الأحوال الجوية .

من جانبه حذرالباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية من آثار العاصفة التي حملت حبات برد وسببت سيول ورياح شديدة ، مطالباً بإجراء مسح عام للمحافظة والمراكز التابعة وخاصةً الأماكن البعيدة عن المدن .

وأضاف قائلاً : في عام ١٩٨٢ميلادي اكتسح إعصار من نوع تورنيدو محافظة الخفجي وخلف الكثير من الدمار والأضرار في الممتلكات والأرواح وبقيت ذكرى هذا اليوم عالقة بأذهان من عاصره .

وكان محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد قد تفقد المحافظة أمس ووقف على الآثار الناجمة عنها ، مؤكداً على أهمية تعاون كافة الجهات ورفع مستوى الإستعداد لإنجاح خطة الطوارئ .