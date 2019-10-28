قائمة بتطبيقات خبيثة تمثل خطرا على أجهزة آيفون

وكالات(صدى):

كشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، عن 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون؛ لتبلغ شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، التي أزالت 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها.

ولا تزال الشركة تُحقق في التطبيقين المتبقييْن؛ فيما تم الكشف عن قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور، وهي:

My Train Info – IRCTC & PNR

RTO Vehicle Information

EMI Calculator & Loan Planner

File Manager – Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne – Live Cricket Scores

Daily Fitness – Yoga Poses

FM Radio – Internet Radio

Around Me Place Finder

Easy Contacts Backup Manager

Ramadan Times 2019

Restaurant Finder – Find Food

BMI Calculator – BMR Calc

Dual Accounts

Video Editor – Mute Video

Islamic World – Qibla