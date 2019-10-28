قائمة بتطبيقات خبيثة تمثل خطرا على أجهزة آيفون
كشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، عن 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون؛ لتبلغ شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، التي أزالت 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها.
ولا تزال الشركة تُحقق في التطبيقين المتبقييْن؛ فيما تم الكشف عن قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور، وهي:
My Train Info – IRCTC & PNR
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla
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