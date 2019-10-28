الكويت تحتجز 3 سعوديين اعتدوا على عسكري بمنفذ السالمي

خالد الظفيري(صدى):

وقع ثلاثة سعوديين ” شابان وحدث” ، تحت طائلة القانون بالكويت بعد احتجازهم بتهمة الاعتداء على موظف عام، وذلك بطعن عسكري في أمن المنافذ البرية بآلة حادة في منفذ السالمي.

وأوضحت صحف محلية كويتية، أن ذلك بسبب خلاف نشب بينهم في أثناء دخولهم إلى الكويت عبر منفذ السالمي، وذلك عندما تحركت مركبة من المملكة إلى منفذ السالمي وعلى متنها ثلاثة سعوديين، أعمارهم 16، و17، و19 عاماً.

وخلال التدقيق على هوياتهم قبل دخولهم البلاد حصل خلاف بينهم وبين عسكري في أمن المنافذ تطور إلى اعتداء بالضرب، وأخرج أحدهم آلة حادة وطعن بها العسكري، ما أدى إلى إصابته بجرح في ذراعه؛ ليتم القبض عليهم واحتجازهم.