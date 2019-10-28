التعليق الأول لطليق سعاد حسني على تجسيد دينا الشربيني دورها

القاهرة(صدى):

علق المخرج المصري علي بدرخان، طليق الفنانة الراحلة سعاد حسني، على تجسيد النجمة دينا الشربيني دور السندريللا في مسلسل ” شفيقة ومتولي “، والذي من المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان 2020 أو 2021.

ويعد علي بدرخان، هو مخرج فيلم ” شفيقة ومتولي ” الذي لعبت خلاله سعاد حسني دور البطولة، بجانب النجمين الراحلين أحمد زكي وأحمد مظهر؛ فيما صرح: ” لا أمانع تحويل الفيلم إلى مسلسل، القصة تسمح بذلك وستكون ثريّة للغاية، لذا فهي تصلح لتقديمها في الدراما ” .

وأوضح المخرج الكبير: ” أخشى من المقارنة بين أداء دينا الشربيني وسعاد حسني، ولكنني أثق في أن دينا ستُقدّم الشخصية بشكل مختلف عما قدّمته السندريللا “؛ مضيفًا: ” دينا الشربيني ممثلة جيدة ومتنوّعة يمكنها إقناع المشاهد في أي دور أو شخصية تلعبها، أتمنى لها ولفريق عمل المسلسل التوفيق ” .