منها شرب الماء بالليمون.. أخطاء شائعة تسبب إصفرار الأسنان

أميرة خالد(صدى):

يسعى الجميع للحصول على ابتسامة مشرقة بأسنان ناصعة البياض إلا أن هناك عادات خاطئة تسبب إصفرار الأسنان على الرغم من الإعتقاد عكس ذلك .

وينصح الأطباء بتجنب تلك الأخطاء للحفاظ على أسنان ناصعة البياض :

1- شرب الماء بالليمون صباحاً : فالكثير يلجأ إليها ضمن أفكار التخسيس بينما تسبب أضرار على مينا الأسنان نظراً للحموضة المباشرة من الليمون على الأسنان .

2- تناول القهوة : إذ أن الكافيين يعمل أيضاً على تآكل مينا الأسنان ، وإذا كان الأمر ضروري فلابد من غسل الأسنان بعدها .

3- العلك : فلابد أن يكون خالي من السكر منعاً للتسوس وإصفرار الأسنان .

4- استخدام الفحم أو صودا الخبز : لأنه يعمل على الإضرار بالمينا أيضاً ، والأفضل دائماً التبييض عند طبيب الأسنان .

وينصح الأطباء أيضاً بإستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة بزاوية 45 درجة مع التنظيف بحركة دائرية للحفاظ على أسنانك .