منها شرب الماء بالليمون.. أخطاء شائعة تسبب إصفرار الأسنان
يسعى الجميع للحصول على ابتسامة مشرقة بأسنان ناصعة البياض إلا أن هناك عادات خاطئة تسبب إصفرار الأسنان على الرغم من الإعتقاد عكس ذلك .
وينصح الأطباء بتجنب تلك الأخطاء للحفاظ على أسنان ناصعة البياض :
1- شرب الماء بالليمون صباحاً : فالكثير يلجأ إليها ضمن أفكار التخسيس بينما تسبب أضرار على مينا الأسنان نظراً للحموضة المباشرة من الليمون على الأسنان .
2- تناول القهوة : إذ أن الكافيين يعمل أيضاً على تآكل مينا الأسنان ، وإذا كان الأمر ضروري فلابد من غسل الأسنان بعدها .
3- العلك : فلابد أن يكون خالي من السكر منعاً للتسوس وإصفرار الأسنان .
4- استخدام الفحم أو صودا الخبز : لأنه يعمل على الإضرار بالمينا أيضاً ، والأفضل دائماً التبييض عند طبيب الأسنان .
وينصح الأطباء أيضاً بإستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة بزاوية 45 درجة مع التنظيف بحركة دائرية للحفاظ على أسنانك .
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