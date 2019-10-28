عيادات مركز الملك سلمان في مخيم الزعتري تقدم الرعاية الصحية للأمهات والأطفال السوريين

سعيد العجل(صدى):

تقدم عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مخيم الزعتري الخدمات الطبية والرعاية الصحية للامهات والاطفال السوريين حيث تعاملت خلال شهر سيبتمبر من العام 2019م مع (2884) حالة مرضية قدمت الاستشارات والعلاج المناسب لهم وذلك بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية (IMC) و جمعية انقاذ الطفل الاردنية (Save theChildren).

واوضح الدكتور بدر السمحان أن الأقسام المعنية داخل عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية للكشف والمتابعة على الحالة الصحية للطفل السوري تسعى لبذل كل الجهد لتقديم خدمة مميزة بكافة المقاييس لما لهذه المرحلة العمرية من حاجة ماسة للعناية بهم خصوصاً الأطفال الرضع بحيث تحتاج الأم إلى المشورة الدائمة وتقديم كل ما هو كفيل بالمحافظة على صحتها و صحة طفلها .

وأكد السمحان أن المركز ومن خلال التوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي جل الاهتمام لجميع الجوانب الإغاثية وبالأخص الجانب الطبي للأشقاء اللاجئين السوريين الذي يعد من أهم الجوانب الواجب تأمينها والسعي دوماً إلى تطويرها .