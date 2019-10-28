أسرة «آل هملان» تعفو عن قاتل ابنهم دون شرط

عادل الحربي(صدى):

أعلنت أسرة ” آل هملان ” عفوها – لوجه الله تعالى – عن قاتل ابنهم حسين بن هملان الشهراني دون قيد أو شرط، والذي قتل سعيد بن عبدالله الحترشي الشهراني قبل عامين.

وجاء ذلك بعدما وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالسعي للصلح بين الطرفين، وتولى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مساعي الصلح.

وتم ذلك بمشاركة شيخ شمل قبائل شهران الشيخ سعد بن حسين بن مشيط، وعدد من نواب ومشايخ قبائل شهران.

وكرم شيخ شمل قبائل شهران أسرة ” آل هملان ” ، بحضور محافظ خميس مشيط، وعدد من مشايخ القبائل وجمع غفير من قبيلة شهران.