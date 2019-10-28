الذهب مستقر مع تركز أنظار الأسواق على قرار المركزي الأمريكي

وكالات(صدى):

استقر الذهب دون تغيير يُذكر تقريبا اليوم الاثنين، بعد أن سجل قفزة بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع، بينما يكبح إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1504.42 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1506.70 دولار للأوقية.