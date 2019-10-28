وزير الشؤون الإسلامية يشارك في الاجتماع الخامس لوزراء أوقاف دول مجلس التعاون.. غداً

سعيد العجل(صدى):

يـرأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد ـــ بإذن الله تعالى ـــ يوم غدٍ الثلاثاء في سلطنة عُمان.

ويناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها: مشروع مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، ومشروع إنشاء صندوق وقفي لدول مجلس التعاون، وتعزيز دور العلماء الراسخين في العلم في المجتمعات الخليجية، ومقترح إعداد مذكرة التفاهم بين الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الشؤون الإسلامية.

كما يُناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من المملكة العربية السعودية بشأن عدد من الموضوعات وهي مكافحة الإرهاب، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة.

ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع عدداً من التوصيات عن مجمل الأعمال والبرامج المطروحة على طاولة اجتماعات أصحاب المعالى الوزراء بدول المجلس، كما يلتقي أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.