مدرب الهلال يرجع سبب الخسارة إلى الإرهاق..وفيتوريا يرد: «ليس عذرًا»

طلال الغامدي(صدى):

أرجع الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الخسار أمام النصر في ديربي الرياض، إلى إرهاق اللاعبين.

وصرح لوشيسكو في مؤتمر صحفي عقب المباراة، بأن النصر تفوق على الهلال بدنياً كونه متفرغ لبطولة الدوري عكس لاعبي الهلال الذين ينافسون أيضاً على دوري أبطال آسيا.

ومن جانبه علق روي فيتوريا مدرب النصر على تصريحات مدرب الهلال، رافضًا إرجاع سبب فوز النصر إلى إرهاق لاعبي الهلال.

وأكد فيتوريا، أن فوز النصر جاء بعد دراسة عميقة للفريق المنافس وأن الإرهاق ليس عذراً.

وأضاف فيتوريا بأن في أوروبا تلعب الفرق مباراة كل 3 أيام، والقول بأن الهلال خسر بسبب الإرهاق هو عذر مسبق قبل الخسارة.

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