بالصورة..الأمير خالد الفيصل والشيخ عيسى آل خليفة بافتتاح دورة الخليج الأولى قبل 49 عامًا

علي القحطاني(صدى):

وثقت صورة نادة تواجد الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة، برفقة أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، في افتتاح دورة الخليج الأولى قبل 49 عاما.

وظهر الشيخ عيسى في الصورة، خلال إلقاء كلمة أمام الجمهور، وعلى يمينه الأمير خالد الفيصل.

وكان المنتخب الكويتي قد توج بلقب دورة الخليج 1970م، والتي شارك فيها 4 منتخبات بنظام المجموعة الواحدة، فيما حقق المنتخب الوطني المركز الثالث، والبحرين المركز الثالث.

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