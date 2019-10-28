  • الإثنين 28

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو..تعليق والد ضحية داعش معاذ الكساسبة بعد مقتل البغدادي

بالفيديو..تعليق والد ضحية داعش معاذ الكساسبة بعد مقتل البغدادي

بالفيديو..تعليق والد ضحية داعش معاذ الكساسبة بعد مقتل البغدادي
عمّان(صدى):

أعرب والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقه تنظيم داعش الإرهابي، عن فرحته بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

ووصف والد معاذ، البغدادي بـ الفيروس الذي سرى في جسد الأمة الإسلامية وليس العربية فقط، وشوه صورة المسلمين والإسلام.

وقال: كنت أحلم أن آخذ بثأر معاذ وأقتل واحدا منهم أو أحضر مقتل واحد منهم.

يذكر أن الكساسبة اختطف من مسلحي تنظيم داعش، بعد سقوط طائرته في مدينة الرقة شمال سوريا، أثناء تنفيذه عمليات ضد داعش في ديسمبر عام 2014، حيث كان يشارك بالغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا:

قاعدة عين الأسد الأمريكية تستقبل بقايا جثة أبو بكر البغدادي

بالفيديو.. تفاصيل مثيرة عن استهداف البغدادي بعدما كشفه راعي أغنام 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *