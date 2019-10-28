زوجة تطلب الخلع بعد قيام زوجها بحلاقة حاجبيها!

القاهرة(صدى):

أصبحت دعاوى الخلع والطلاق تعود لأسباب غريبة وغير منطقية أحيانًا، وفي هذه المرة، شهدت محكمة الأسرة في مصر دعوى خلع قدمتها سيدة بسبب تصرفات زوجها المريضة، على حد وصفها.

وتقول الزوجة في دعواها: ” زوجي قام بقص شعري أثناء نومي، بسبب خروجي إلى الشرفة بدون حجاب ” .

وأضافت: بعدما ذهبت لأهله لأشكو لهم من تصرفه، فحلق لي حاجبي، عقابا لي.

وبررت السيدة دعواها بسبب تصرفات زوجها العدوانية وغير الطبيعية تجاهها.