بالفيديو..ضبط 3 مشجعين بسبب علب مياه وسلاح أبيض خلال مباراة الهلال والنصر

طلال الغامدي(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة ضبط قوات المهمات الخاصة لـ 3 مشجعين أثناء مباراة الهلال والنصر، وذلك بسبب رمي شخصين منهم لعلب المياه، وضبط آخر بحوزته سلاح أبيض.

وأظهر المقطع قيام رجل أمن من داخل غرفة مراقبة الملعب يوجه قوات المهمات إلى أماكن المشجعين لضبطهم.

يذكر أن النصر حقق فوزًا ثمينًا على الهلال، ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة متصدرًا المركز الرابع في ترتيب البطولة، فيما يظل رصيد الهلال عند 19 نقطة 19 محافظاً على تصدره للدوري.

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