مراهق يقتل صديقه بعدما استدرجه لممارسة الشذوذ

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محافظات مصر جريمة مروعة، راح ضحيتها طفل في الرابعة عشر من عمره، على يد صديقه صاحب الـ 17 عام.

وتفصيلا، كانت الأهالي قد عثرت على جثة الطفل ملقاة بإحدى الترع، وكشفت تحريات المباحث أن صديق له يدعى عصام استدرجه للتعدى عليه جنسيا وهتك عرضه وعندما قاومه هدده بفضح أمره وبشكوته لأسرته فقام بخنقه للتخلص منه.

وبمواجهة الجاني بما توصلت إليه تحريات البحث اعترف بمحضر الشرطة، بأنه استدرج المجني عليه وعندما حاول هتك عرضه، قاومه وحاول الهرب منه إلا أنه تمكن من اللحاق به وخنقه ولقربه من الترعة ألقاه بها.