شاب يشنق نفسه بالقرب من منزله بالطائف.. والجهات الأمنية تحقق

عبد العزيز القثامي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية في الطائف على شاب متوفى ؛ حيث وجد معلقًا بحبل حول رقبته بالقرب من منزله في أحد المراكز الجنوبية من المحافظة.

وكانت تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على شاب شنق نفسه بالقرب من منزله.

وبانتقال الجهات الأمنية الدورية، وجد الشخص مشنوقًا بحبل حول عنقه، بينما باشر الهلال الأحمر الواقعة وبعد الكشف على الشخص والتأكد من الوفاة، اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 25 عامًا.

وتستمر تحقيقات الجهات الأمنية في القضية، تمهيدًا لإحالة كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.