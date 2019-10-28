مجموعة الزامل توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات الزامل القابضة عن حاجتها لشغل وظائف هندسية وإدارية شاغرة.

وأوضحت أن الوظائف للرجال والنساء من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

وأشارت إلى أن الوظائف بالمسميات التالية: «مهندس ميكانيكي، مندوب مبيعات».

وأفادت بأنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا .