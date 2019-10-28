دون خجل .. قطر تٌعلن تأييدها الكامل لمجازر تركيا في سوريا

نايف السالم(صدى):

أعلنت قطر من جديد وعلنًا دون خجل دعمها الكامل للعملية العسكرية التركية في سوريا وما يترتب عليها من مجازر.

وقال سفير الدوحة لدى أنقرة سالم مبارك آل شافي: قطر وقفت إلى جانب تركيا، وأعربت بوضوح عن دعمها لعملية نبع السلام التركية ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وأضاف في مقابلة لصحيفة ” الشرق ” القطرية: المكالمة الهاتفية التي أجراها أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فور إعلان أنقرة عن بدء العملية كانت رسالة دعم واضحة للحملة التركية التي استدعت إدانة عربية واسعة.

وتابع: ” جاء هذا الاتصال في وقت بالغ الحساسية لتركيا، خاصة مع ردود الفعل العالمية التي تراوحت بين الشجب والتهديد والتنديد، جاء ليؤكد أن دولة قطر تدعم حق تركيا في الدفاع عن حدودها وأمنها القومي في وجه هجمات الإرهابيين وأنها تتفهم هواجس تركيا ومخاوفها وتساندها في ممارسة حقوقها المشروعة ” .

وترى قطر أن الغزو التركي هو خطوة لدعم الاستقرار وتحييد الإرهاب الذي يهدد المنطقة ككل، والإسهام في حل مأساة اللاجئين السوريين عن طريق توطين جزء كبير منهم في المنطقة الآمنة وإعمارها وتطويرها.

وتسببت العملية العسكرية التركية في سوريا في إسقاط العديد من الضحايا في عدد من المجازر الوحشية التي استمرت على الرغم من اتفاق وقف النار.