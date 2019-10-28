شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، مشترطة أن يكونوا من حمَلة درجة البكالوريوس، ولديهم خبرات سابقة؛ للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: «مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، مشرف التخطيط المالي، مصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، محلل أول تعدين البيانات».

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا، فيما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .