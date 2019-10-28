بالفيديو.. «المنيع» يستنكر الإجابات البهلوانية عن المسيح الدجال

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع، من هو المسيح الدجال ومتى سيخرج، مشيرًا إلى أنه من خلق الله «عز وجل» وهو من بني آدم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»:«الرسول صلّ الله عليه وسلّم قال إن خرج وأنا فيكم فسأكون حجيكم، فرسول الله ينزل عليه الوحي من السماء ومع ذلك لا يعرف متى سيخرج».

وتابع: «فأي تكهنات أو إجابات بهلوانية على أن الدجال في الطريق، هو قطعًا سيأتي لكن متى فهذا علمه عند الله».