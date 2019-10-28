بالفيديو.. «المنيع» يستنكر الإجابات البهلوانية عن المسيح الدجال
أوضح الشيخ عبدالله المنيع، من هو المسيح الدجال ومتى سيخرج، مشيرًا إلى أنه من خلق الله «عز وجل» وهو من بني آدم.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»:«الرسول صلّ الله عليه وسلّم قال إن خرج وأنا فيكم فسأكون حجيكم، فرسول الله ينزل عليه الوحي من السماء ومع ذلك لا يعرف متى سيخرج».
وتابع: «فأي تكهنات أو إجابات بهلوانية على أن الدجال في الطريق، هو قطعًا سيأتي لكن متى فهذا علمه عند الله».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85655 ] نشر منذ 10 دقائق
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ,,
,, أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال .. آمين ,,
,, جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..