وكيل إمارة الرياض يفتتح معرض البخور والعطور الدولي الثاني

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض افتتح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري معرض البخور والعطور الدولي الثاني في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك من تاريخ 27 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر القادم.

ويتيح المعرض للزوار الاختيار من الشركات المتخصصة في مجال البخور والعطور ودهن العود محليًا وخارجيًا، والتواصل المباشر عبر عرض وتسويق كل ما هو جديد في عالم العطورات .

وسيتضمن معرض البخور والعطور الدولي الثاني العديد من الفعاليات، ومن أبرزها متحف نوادر البخور والعود وأكبر شجرة عود، ومزاد يومي على أرقى أنواع العود والبخور.