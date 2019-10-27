وفاة وإصابة 12 شخص جراء أمطار حفر الباطن

علي القحطاني(صدى):

تسببت الحالة المطرية التي شهدتها محافظة حفر الباطن، اليوم الأحد، في مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرون.

وكانت الأمطار قد بلغت ٤٣ ملم، مصحوبة بكميات كبيرة من البرد أدت ما أدى إلى تضرر واجهة المستشفى المركزي وزجاج السيارات وسقوط أبراج للضغط، وكذلك سقوط سقف محطة محروقات.

من جانبها، استنفرت الجهات المعنية، الحالة المطرية التي بدأت بعد صلاة العصر بنصف ساعة، ما تسبب في سقوط غرفة حديدية خاصة في البر جنوب مدينة القيصومة ٣٥ كم ووفاة 4 وإصابة 8 آخرين وبالتالي نقلهم إلى مستشفى القيصومة.

واستقبلت مديرية الدفاع المدني 1176 بلاغًا من مختلف الأحياء، كما تم إنقاذ 4 محتجزين داخل مركبتهم، وإخلاء 16 شخصًا من منازلهم، وإيواء 7 أشخاص، وتضررت ٢٢ مركبة، و3 منازل.