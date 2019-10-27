شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والجبيل، وجازان.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: «مهندس ثاني- تميز التصنيع، مدير- إدارة المشاريع، مدير- العمليات الفنية والتحسين، مهندس- معدات، مدير- الصيانة والدعم الفني، مشغل- معدات».

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا، فيما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .