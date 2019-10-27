شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة في 3 مدن
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والجبيل، وجازان.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: «مهندس ثاني- تميز التصنيع، مدير- إدارة المشاريع، مدير- العمليات الفنية والتحسين، مهندس- معدات، مدير- الصيانة والدعم الفني، مشغل- معدات».
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا، فيما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .
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