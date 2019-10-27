حقيقة تعليق الدراسة في مدارس حفرالباطن

حفرالباطن(صدى):

أوضح تعليم حفر الباطن،اليوم، حقيقة تعليق الدراسة في جميع المدارس، بعد التقلبات الجوية و الاحداث التي شهدتها المنطقة اليوم و العاصفة التي تضررت على إثرها منشآت وطرق.

وقالت إدارة التعليم : بناء على ماوردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقرار اللجنة المركزية بالوزارة فلا يوجد مايستدعي التعليق ليوم غدًا إلا للمدارس المتضررة التي أقرتها لجنة الطوارئ بالإدارة.

والجدير بالذكر أن اليوم هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة حفر الباطن وضواحيها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.