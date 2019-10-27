فيتوريا يكشف سر استفاقة النصر بين الشوطين أمام الهلال

نواف السالم(صدى):

أعرب مدرب النصر فيتوريا، اليوم الأحد، عن سعادته بفوز فريقه على الهلال في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وقال المدرب: صححنا بعض الأمور بين الشوطين، وأوضحنا للاعبين أن المباراة تحتاج تركيز أعلى.

وتابع : درسنا الهلال جيدًا وأدركنا أفضليته في الكرات الطولية.

واستكمل: استحقينا الانتصار، وسعيد باستمرارنا على نفس الوتيرة اللياقية إلى نهاية المباراة.