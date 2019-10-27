قاعدة عين الأسد الأمريكية تستقبل بقايا جثة أبو بكر البغدادي

واشنطن(صدى):

استقبلت إلى قاعدة ” عين الأسد ” الجوية الأمريكية في العراق منذ قليل بقايا جثةأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، حيث نٌقلت جوا.

وقالت روسيا اليوم إن بقايا جثة أبو بكر البغدادي نقلت إلى ” عين الأسد ” لإجراء الفحوصات عليها لتأكيد هويتها بعد أن فجر نفسه وتفتت معظم الجثة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل أبو بكر البغدادي في عملية أمنية في سوريا.