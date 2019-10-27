تعليق صفوان السويكت على فوز النصر في ديربي الرياض
هنأ صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، اللاعبين والجمهور بالفوز في ديربي الرياض.
وقال السويكي: « ألف مبروك للأبطال الاستثنائين، ألف مبروك جماهير العالمي الفوز والثلاث نقاط، والقاطم أجمل بحول الله».
وتمكن نادي النصر من خطف فوز ثمين، على الهلال، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ابو راكان العالمي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 38 دقيقة
الف مبروك فوز العالمي والحصول على 3 نقاط من فم الاسد الهلالي والعوده للمنافسه على الدوري الله عليك ياحمدالله هدفين حلوبن بالمره ولا انسى مجهود مرابط وبيتروس والحارس برادلي والله يوفق نصرنا بالدوري والهلال باسيا