طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا لإنقاذ حياة راكب

القاهرة(صدى):

قرر قائد رحلة مصر للطيران المتجهة إلى ” أبوظبي ” اليوم الأحد تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

وأكد أنه فور الوصول إلى مطار الرياض تم استدعاء الإسعاف وإنزال الراكب لتلقي العلاج، وقد أقلعت الطائرة من مطار الرياض مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار أبوظبي وهي الآن في طريق عودتها للقاهرة.

وأوضح أن مصر للطيران تضع في اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أية قرارات تتعلق بسلامة عملائها، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد.