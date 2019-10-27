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حمدالله يحتفل بالفوز مع جمهور النصر على طريقته الخاصة (فيديو)

حمدالله يحتفل بالفوز مع جمهور النصر على طريقته الخاصة (فيديو)
نواف السالم(صدى):

احتفل الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، بفوز النصر على الهلال في ديربي الرياض مساء اليوم، مع جماهير النصر بطريقته الخاصة.

وألقى حمدالله، قميصه على أحد الجمهور هدية له، كما قام بوضع الشماغ على رأسه؛ حبًا واحترامًا للجمهور.

وتمكن نادي النصر من خطف فوز ثمين، على الهلال، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14428 ] نشر منذ 20 دقيقة

حمدالله حمدالله ماحد يقدر عليه غير الله👍💪😊

[ عدد التعليقات: 7421 ] نشر منذ 9 دقائق

الهداف هداف ** ما شاء الله عليه ***
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بس هنا مع ربطة الشماغ تقول سواق شيول ***!!! ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 7 دقائق

كلما هبط مستوى حمدالله عطونا الهلال حتى يرجع لمستواه ههههههههه

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