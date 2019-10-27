حمدالله يحتفل بالفوز مع جمهور النصر على طريقته الخاصة (فيديو)
احتفل الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، بفوز النصر على الهلال في ديربي الرياض مساء اليوم، مع جماهير النصر بطريقته الخاصة.
وألقى حمدالله، قميصه على أحد الجمهور هدية له، كما قام بوضع الشماغ على رأسه؛ حبًا واحترامًا للجمهور.
وتمكن نادي النصر من خطف فوز ثمين، على الهلال، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حمدالله يحتفل مع الجماهير بطريقة مختلفة#الهلال_النصر_الدوري pic.twitter.com/TCVXEfdATK
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 27, 2019
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14428 ] نشر منذ 20 دقيقة
حمدالله حمدالله ماحد يقدر عليه غير الله👍💪😊
رااايق[ عدد التعليقات: 7421 ] نشر منذ 9 دقائق
الهداف هداف ** ما شاء الله عليه ***
*
بس هنا مع ربطة الشماغ تقول سواق شيول ***!!! ههههههههههه
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 7 دقائق
كلما هبط مستوى حمدالله عطونا الهلال حتى يرجع لمستواه ههههههههه