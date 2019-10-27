فيديو صادم لخليجية تتحرش بشاب في مكان عام يثير جدلا

أبوظبي(صدى):

انتشر فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تحرش فتاة قيل إنها خليجية بشاب في مكان عام.

ورصد الفيديو لحظة تواجد فتاة وشاب معًا، إلا أن الفتاة أقدمت على فعل شنيع وصادم بعد تحرشها بالشاب الذي صٌدم وتراجع للخلف.

ويقول مغردون عبر ” تويتر ” إن الحادثة وقعت في إحدى مدن دولة خليجية، وأن تصرف الفتاة ينم عن علاقة بالشاب، بحيث تحرشت به برضاه أو عن طريق المداعبة.

وحرصًا منا على مشاعر القراء لن يتم نشر الفيديو الذي يحتوي على مشهد خادش للحياء.