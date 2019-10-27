بالفيديو.. كويلار: لا أحب أن أنهزم

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب نادي الهلال كويلار، أن خسارة المباراة جزء من كرة القدم، وسنأخذ دروس من المباراة أمام النصر اليوم الأحد.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن اللاعبين هم من يتخذون القرارات داخل أرضية الملعب وتكون الأخطاء من مسؤوليتهم.

ولفت إلى أن النصر تقاسم المباراة مع الهلال، وعليهم التركيز في المواجهات القادمة، مضيفًا: «شخصيًا لا أحب أن أنهزم».

وتمكن نادي النصر من خطف فوز ثمين، على الهلال، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.